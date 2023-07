Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – Sul Pnrr “il governo ha gettato la maschera, ha detto che non ce la fa. Fitto in conferenza stampa è stato costretto ad ammetterlo. Siamo in grave ritardo. Ben venga questa ammissione di responsabilità”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti al Mef sul superbonus.