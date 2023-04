Pnrr: Conte, ‘M5S vota no ma restiamo aperti a confronto’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Io non sto difendendo un mio, un nostro risultato ottenuto nel 2020 in Europa. Nel Pnrr ci sono investimenti cruciali ad esempio sulla sanità. Quando vedo” quanto poco è stato speso “sulla missione Salute mi tremano i polsi”. Così Giuseppe Conte nelle dichiarazioni di voto sul dl Pnrr alla Camera.

“Mi avete accusato di tutto, persino di aver ottenuto troppi soldi, sfiorando il ridicolo. E’ possibile che tutto insieme non riusciamo a realizzare questo piano? Non permetteremo che si rinunci a questo piano. Dobbiamo dimostrare di essere un grande Paese, facciamolo insieme. Vi sento spesso parlare di patriottismo e il patriottismo va dimostrato su questo terreno. Voteremo no, ma restiamo pronti a aprire un confronto, se c’è una concretezza di apertura, per dare il nostro contributo”.