Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Dobbiamo lavorare affinché “il nostro paese non perda quest’occasione, lo dobbiamo a tutti coloro che hanno sofferto durante i due anni della pandemia. E’ importantissimo realizzare queste riforme, siamo un po’ in ritardo in alcuni settori, non dobbiamo assolutamente sprecare un euro”. Così il leader M5S Giuseppe Conte sul Pnrr, a margine del congresso confederale Cisl.