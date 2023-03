Marzo 28, 2023

(Adnkronos) – È convocata per oggi, martedì 28 marzo 2023, a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri, esclusivamente tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, la Cabina di regia per fare il punto sulla verifica degli obiettivi rendicontati al 31 dicembre 2022, sul raggiungimento degli obiettivi in scadenza nel primo semestre 2023 e sul Capitolo REPowerEU.