Pnrr: Costa (M5S), ‘quarta rata chimera, transizione ecologica non soddisfatta’**

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – Transizione ecologica fil rouge, “anzi fil green del Pnrr: non dovremmo dimenticare che i 209 miliardi ci sono stati dati con la previsione politico-amministrativa di non essere spesi per progetti inquinanti, anzi per essere spesi su progetti green. Quindi i progetti del Pnrr non solo non devono inquinare, ma devono contribuire alla neutralità carbonica al 2050. Io invece vedo un Pnrr che da questo punto di vista non soddisfa questa previsione: la quarta rata è una chimera, la terza rata forse arriverà, con ritardo”. Così il vice presidente della Camera Sergio Costa (M5S), intervistato dall’AdnKronos.

“E se al Pnrr sommiamo le altre norme che languono a terra, cioè la Salvamare che manca da due anni dei decreti applicativi; la legge sulle comunità energetiche rinnovabili, che manca anche questa dei decreti applicativi, da 4 anni, e la mancata norma Terra mia, ecco se si mette tutto insieme si capisce bene che la transizione ecologica non la stiamo affrontando. Non è un j’accuse al governo ma mi chiedo: qual è la priorità?”.