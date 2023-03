Pnrr: Crosetto, ‘governo farà tutto il possibile per non perdere neppure un euro’**

Marzo 31, 2023

Partinico (Palermo), 31 mar. (Adnkronos) – “Io mi occupo di Difesa e non di Pnrr, ma so che il Governo farà qualunque cosa possibile per non perdere neanche un euro di risorsa. So che il governo fin dall’inizio ha detto che il problema non è governativo ma di utilizzare ogni risorsa al meglio per non sprecare soldi, perché non sono soldi regalati ma che in parte rilevante sono in prestito e dovranno essere restituiti. Quindi, ogni opera fatta dal Pnrr deve garantire non i prossimi 2 anni, ma i prossimi 20-30 anni. Deve essere un investimento, non un modo per spendere solo i soldi. E questo il governo lo farà”. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto a margine della inaugurazione della caserma dei Carabinieri di Partinico (Palermo). “Lo farà in accordo con l’Europa. Ci sono problemi – conclude Crosetto – come ogni volta che si realizza un’opera e quella di oggi ne è un esempio. C’è voluto del tempo per fare la caserma ma sono certo che il ministro Fitto e il governo nella sua interezza riuscirà a ottenere gli obiettivi”.