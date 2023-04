Pnrr: Danti (Az-Iv), ‘partita che si gioca tutti insieme, senza scelte di partito’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il Pnrr è fondamentale per l’Italia, per la sua credibilità internazionale, per il futuro delle nostre città ma anche per far decollare il concetto di debito comune europeo. A differenza della destra, che ha sempre fatto populismo ed ostruzionismo, serve uno scatto in avanti di tutta la politica. Se si decide di mettere la maglia della nazionale, si ripongono nel cassetto quelle delle forze politiche, si gioca tutto insieme per il bene del Paese. Il terzo polo è pronto a farlo”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Nicola Danti, vicepresidente del gruppo Renew Europe.