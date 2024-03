Pnrr: Della Porta (FdI), ‘grazie a Fitto, Italia prima in raggiungimento obiettivi’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Ringrazio il ministro Fitto per la sua presenza in Aula e per i continui aggiornamenti sugli sviluppi e l’adeguamento del Piano nazionale di ripresa a resilienza, una conferma del suo rispetto e di quello del governo Meloni nei confronti del Parlamento. Il ministro Fitto ha elencato gli obiettivi portati a casa dall’Italia, nonostante la scelta del precedente governo Conte di assumere quote a debito (122 miliardi di euro), insieme solo a Grecia ed Albania. Il governo Meloni invece ha provveduto ad una revisione che ha comportato 7 nuove riforme, fondamentali per garantire uno sviluppo della nostra Nazione. Tra queste, di particolare rilevanza è senza dubbio il Testo Unico sulle rinnovabili, che ridisegna la politica energetica dell’Italia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

“Ma non finisce qui – continua – la proficua collaborazione con la Commissione Europea ha consentito all’Italia, per prima, di chiedere il pagamento della quinta rata e nel confronto con le altre Nazioni emerge che l’Italia sia prima per raggiungimento degli obiettivi. Sul fronte interno, infine, dalla relazione della Corte dei Conti emerge un sostanziale apprezzamento per il raggiungimento dei target previsti, a conferma dell’ottimo lavoro del governo Meloni e dello stesso ministro Raffaele Fitto e smentendo i soliti gufi nostrani”.