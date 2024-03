Pnrr: domani alle 10 comunicazioni Fitto in Senato**

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Domattina alle ore 10 il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto terrà le sue comunicazioni nell’Aula del Senato, per fare il punto sull’attuazione del Piano. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, appena terminata in Senato.