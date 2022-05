Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Oggi c’è stata un riunione del Cdm, una riunione positiva in cui abbiamo passato in rassegna gli obiettivi del Pnrr che devono essere raggiunti entri fine giugno. Sono molto tranquillo che gli obiettivi saranno tutti raggiunti”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.