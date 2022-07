Pnrr: Draghi, ‘determinati a portare avanti interesse nazionale con quello territori’

Luglio 14, 2022

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Le Province hanno un ruolo di sintesi tra le esigenze dei territori e quelle dei Comuni. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che gli enti locali abbiano la responsabilità e l’opportunità di ideare progetti per contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia, in linea con le necessità e le priorità dei cittadini. E’ un’innovazione significativa, che testimonia la nostra determinazione a portare avanti l’interesse nazionale con quello dei territori”. Così il premier Mario Draghi in un messaggio indirizzato all’Assemblea generale dell’Upi.

“E’ anche per questo – scrive ancora il presidente del Consiglio – che abbiamo intrapreso la revisione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: vogliamo rafforzare le Province come importante livello di governo del territorio”.