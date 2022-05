Pnrr: Draghi, ‘spendere bene risorse per credibilità davanti a cittadini e partner europei’

Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Di fronte alle spese che attendono l’Europa, “per quanto riguarda gli investimenti di lungo periodo in aree come la difesa, l’energia, la sicurezza alimentare e industriale, il modello è quello del Next generation Eu. Il sistema di pagamenti scadenzati, legati a verifiche puntuali del raggiungimento degli obiettivi, offre un meccanismo virtuoso di controllo della qualità della spesa. Spendere bene le risorse che ci vengono assegnate è fondamentale per la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai partner europei”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo.