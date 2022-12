Pnrr, ecco i target raggiunti dal ministero del Lavoro

Dicembre 21, 2022

(Adnkronos/Labitalia) – Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha annunciato il raggiungimento da parte del suo ministero di tutti i target previsti dal Pnrr.

Ma ecco quali sono i particolari i risultati raggiunti dal ministero. Per quanto riguarda la ‘Milestone M5C1-2 – ALMPs e formazione professionale’ essa è stata conseguita a fronte dell’adozione e pubblicazione dei Piani di attuazione del programma garanzia per l’occupabilità dei lavoratori (Gol) da parte di tutte le Regioni e Province Autonome e della sottoscrizione di 619.516 patti di servizio individualizzato (alla data del 30 novembre) in esito ai percorsi di profilazione e assessement quali-quantitativo.

Per quanto riguarda il ‘Target M5C1-6 – Potenziamento dei centri per l’impiego (Cpi)’ esso è stato conseguito a fronte di 297 centri per l’impiego che presentano uno stato di avanzamento delle attività maggiore del 50%.

Per quanto concerne il ‘Target M5C2-7 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità’ il suo conseguimento e consiste nella consegna e sottoscrizione da parte di persone con disabilità di 500 progetti individualizzati a seguito di una analisi dei bisogni dei beneficiari svolta da apposite equipe multidisciplinari. Ad oggi i progetti personalizzati pervenuti ammontano a 723, relativi a oltre 500 distretti sociali che hanno sottoscritto una Convenzione.

Il ‘Milestone M5C1-8 – Riforma Lavoro sommerso’ prevede l’adozione da parte del Ministero di un Piano nazionale e di una roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. L’obiettivo è migliorare la qualità̀ del lavoro e le condizioni dei lavoratori mediante l’adozione di azioni volte a prevenire e a contrastare il lavoro sommerso, rafforzare la capacità ispettiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro, informare e sensibilizzare il vasto pubblico sul tema.

Il target è in via di conseguimento in quanto il Piano nazionale e la tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici è stato definito e il decreto di ministeriale di adozione del Piano verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella data del 22 dicembre 2022.