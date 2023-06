Pnrr: Fazzolari, ‘governo ha chiarito, Commissione non parla con note funzionari’**

Giugno 2, 2023

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “C’è una nota di Palazzo Chigi molto precisa che chiarisce le questioni sollevate a proposito del Pnrr. Credo che non ci sia molto da aggiungere. In ogni caso, quando la Commissione europea ha qualcosa da dire lo fa con l’autrevolezza che sa avere. In questo caso ci troviamo in presenza di una nota di un funzionario che vale la nota di un funzionario, non della Commissione, quindi non le darei molto peso”. Così il sottosegretario all’Attuazione del programma, Gianbattista Fazzolari, interpellato dall’Adnkronos, interviene dopo le precisazioni di Palazzo Chigi seguite alle dichiarazioni di un portavoce della Commissione europea in materia di Pnrr.