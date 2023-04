Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “La verità è che sul Pnrr, il governo Meloni ha perso tempo, ora si vada avanti insieme senza altri strappi. I primi mesi sono trascorsi per far ‘fuori’ Draghi, poi è arrivata la stagione dei rave. I fondi europei sono un’occasione unica ed irripetibile per l’Italia, il governo metta fine alle sue divisioni e cerchi la collaborazione in Parlamento. Il Terzo Polo c’è”. Queste è quanto ha dichiarato l’eurodeputato Giosi Ferrandino, del gruppo Renew Europe, sul tema Pnrr.