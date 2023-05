Pnrr: Ferrandino (Azione), ‘al Sud tutto fermo’

Maggio 6, 2023

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Progetti, infrastrutture, cantieri del Pnrr: al Sud è tutto bloccato. L’ammontare di questa situazione incredibile fa accapponare la pelle: al palo circa 1 miliardo di euro”. Così sui social l’eurodeputato campano Giosi Ferrandino (Az) del gruppo Renew Europe e candidato sindaco a Casamicciola.

“Solo per le Zone economiche speciali nelle aree industriali meridionali, da Napoli a Palermo- elenca l’esponente di Azione- il piano stanzia 630 milioni di euro. Ma ad oggi un cantiere non è stato ancora avviato e su alcuni progetti di competenza di Anas, Rete ferroviaria e Autorità portuale, che da soli valgono 319 milioni di euro, la Corte dei conti teme che non saranno rispettati i paletti imposti da Bruxelles perché non c’è traccia delle gare di appalto”.

“Ma fermi sono anche i soldi per Salerno, 250 milioni, per Taranto, 45 milioni, e per una serie di iniziative nel Mezzogiorno”. Ferrandino poi conclude chiedendo “a Giorgia Meloni di prendere in mano questa situazione così drammatica”.