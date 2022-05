Pnrr: Fico, ‘Sud volano di sviluppo sostenibile per Italia e Ue’**

Maggio 13, 2022

Sorrento (Na), 13 mag. (Adnkronos) – Il Pnnr “persegue il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni. E mette a disposizione delle regioni del Mezzogiorno un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili. Si tratta in sostanza di circa 82 miliardi che possono, se utilizzati efficacemente, porre le basi per consolidare le specificità e le eccellenze del Mezzogiorno nel Mediterraneo allargato: dalla produzione di energie rinnovabili alla logistica portuale, dalle produzioni industriali di avanguardia al turismo ecosostenibile, dalla cultura alla ricerca”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervendo al Forum ‘Verso Sud’ organizzato a Sorrento dallo Studio Ambrosetti.

“Non meno importanti -ha aggiunto il presidente dell’Assemblea di Montecitorio- sono poi le riforme contemplate dal Pnrr, tra cui la semplificazione e il potenziamento delle competenze amministrative dei Comuni attraverso un reclutamento straordinario. Sono convinto che sarà possibile fare passi decisivi per rendere il Sud un volano di sviluppo sostenibile, in senso economico, sociale ed ambientale, per il nostro Paese e per l’Europa”.