Pnrr, Fiorani (RFI): “5 anni per realizzare infrastruttura ferroviaria importante sono pochi”

Gennaio 12, 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Cinque anni per realizzare un’infrastruttura ferroviaria importante sono pochi”. A dirlo Vera Fiorani amministratore delegato RFI intervenendo alla presentazione Fast Confsal ‘Italia velocemente connessa’, secondo rapporto di avanzamento. “Lo sforzo organizzativo – spiega – è stato fatto per fare progetti con nuove regole, inoltre era previsto anche il dibattito pubblico con tutti gli stakeholders interessati all’opera, che peraltro non era di carattere autorizzativo”.

“Poi – spiega – si apre il processo autorizzativo vero e proprio e qui il confronto è stato forte e i tempi si sono protratti. Nello stesso tempo c’è stata la fase dell’incremento, fino al 45%, delle materie prime. Il governo ha così stanziato con il Dl Aiuto risorse aggiuntive, rendendo disponibili circa 9 miliardi per tutte le opere. Noi abbiamo acceduto a questo fondo, da settembre a novembre del 2022, usando 4 miliardi per lanciare le gare fino alla fine dell’anno”.

“La fase progettuale – rimarca Vera Fiorani – è stata tutta in mano a noi, abbiamo potenziato le strutture, anche assumendo e migliorando i nostri processi in maniera importante”.