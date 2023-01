Pnrr, Fitto: “Al lavoro per governance che rispetti i tempi e spenda bene le risorse”

Gennaio 24, 2023

(Adnkronos/Labitalia) – “Il governo italiano è al lavoro per dare risposte adeguate e coordinate con l’Europa all’Inflaction Reduction Act messo in campo dagli Usa. Uno stimolo importante che deve portare all’adozione di scelte strategiche a sostegno del nostro sistema imprenditoriale messo a dura prova dalla crisi energetica e dall’aumento dei costi delle materie prime, scaturiti dal conflitto in Ucraina. In questo contesto il Pnrr è una grande opportunità. Stiamo lavorando per ottenere un quadro chiaro di riferimento comprendendo le esigenze di implementazione e adeguamento ai nuovi scenari”. Così Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, nel corso del VI Forum nazionale dei Commercialisti e degli esperti contabili a Milano.

“Al tempo stesso lavoriamo al coordinamento con gli altri programmi che sono in campo a livello europeo per le politiche di coesione per evitare eventuali sovrapposizioni. Ritengo fondamentale, infine, dare vita a un processo di semplificazione e a una governance che sia in grado di rispettare i tempi che abbiamo di fronte con competenza e capacità di spendere bene le risorse”, conclude Fitto.