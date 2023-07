Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Andrò in Parlamento il 18” luglio “per la relazione semestrale, e penso di essere andato in Parlamento un numero di volte non paragonabile rispetto a quanto accaduto nei due anni precedenti. Il tema dei ritardi è particolare: non ho ancora ascoltato un riferimento preciso a un ritardo imputabile a noi che sia oggettivo”. Lo riferiscono fonti di governo al termine della riunione presieduta dal ministro ‘regista’ del Pnrr Raffaele Fitto.