Pnrr: Fitto, ‘bene lavoro con Ue su revisione, fiducioso anche su tempi’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Come confermato oggi dalla Commissione #UE il lavoro per la revisione del #PNRR e per la quarta rata procede in maniera molto positiva, e siamo fiduciosi che si concluda in tempi rapidi.” Così il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto su X.