Pnrr: Fitto, ‘capisco lamentele sui tempi ma il dibattito in Parlamento c’è stato’

23 Aprile 2024

Roma, 23 apr (Adnkronos) – “Capisco le lamentele sul poco tempo. Ho una discreta esperienza parlamentare, è dalla notte dei tempi che l’iter di un provvedimento si sviluppa nella Camera che lo riceve e non nell’altra. A chi dice di non aver avuto la possibilità di intervenire nel merito, il dibattito c’è stato in uno dei due rami del Parlamento al contrario di quanto detto in più direzioni”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto in Senato nelle repliche sul Dl Pnrr.