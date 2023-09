Pnrr: Fitto, ‘crescita deve accompagnare rientro dei fondi a debito’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “E’ importante fare alcune premesse sul Pnrr, proprio per la delicatezza sulle questioni inerenti il finanziamento. Il primo aspetto riguarda le modalità con cui si forma: i nostri concittadini, infatti, devono tener presente che ci sono risorse a fondo perduto ma anche risorse a debito, quindi 122 miliardi oltre i 30 miliardi con prestiti di risorse nazionali con fondo complementare. C’è bisogno di un surplus. Se noi abbiamo un debito così importante è inevitabile che la crescita deve accompagnare il rientro di questo debito. Quarantasette interventi legislativi e amministrativi. Accordo importante con la Commissione europea. Il tutto è assolutamente positivo. Siamo in fase di verifica dei nostri obiettivi”. Così è intervenuto il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla quinta edizione della Scuola “The Young Hope”, organizzata da Annalisa Chirico a Roma.