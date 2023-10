Pnrr: Fitto, ‘crescita difficile se non si punta su qualità spesa’**

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Il Pnrr, lo voglio ricordare, ha 68 miliardi di euro a fondo perduto ma ne ha 122 a debito oltre a 30 miliardi di euro di Fondo complementare, che sono altre risorse a debito per il nostro paese. E’ evidente che se non si interviene nella impostazione della qualità della spesa non si può accompagnare la fase della crescita e diventa molto complesso ipotizzare poi un rientro rispetto al debito che è stato contratto”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo al Festival delle regioni a Torino.