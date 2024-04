Pnrr: Fitto, ‘dl passo importante per progetti, riuscita obiettivo del Paese non del governo’ (2)

15 Aprile 2024

Entrando nel merito del provvedimento, Fitto, in riferimento alle risorse relative alla sanità, ha spiegato che i progetti sono stati spostati al di fuori del Pnrr "perchè non avevano gli elementi per poter essere rendicontati all'interno del Pnrr e molti non avrebbero mai ottenuto la possibilità di spendere le risorse entro il giugno del 2026". In generale tutto quello che è stato deciso in sede di revisione "è stato approvato prima dalla Commissione europea e poi dal Consiglio europeo, quindi è frutto di un lavoro condiviso con tutte le Istituzioni europee". Sugli asili nido "2.600 erano e 2.600 sono", ma dalla "Commissione europea abbiamo avuto un'indicazione chiara pubblica: i posti previsti per nuove costruzioni o recuperando quelle precedenti non potevano essere conteggiati, quindi hanno cambiato il parametro di riferimento".

Il ministro ha quindi rivendicato che “il rapporto intermedio della Commissione europea dello scorso febbraio ha sancito che il nostro Paese nell’ambito degli Stati membri è il Paese che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi all’interno del Piano nazionale di ripresa e di resilienza”.

Sulla questione dei controlli, Fitto ha poi ricordato “le parole del procuratore capo della Procura europeo, il quale dice che magari gli altri Paesi fossero come l’Italia, perchè ha un livello di controlli e di intervento, determinato dall’azione della Guardia di Finanza, che è inimmaginabile in tutti gli altri Paesi”.