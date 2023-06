Pnrr: Fitto, ‘fondi per armi? Per governo non è all’ordine del giorno’**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda il regolamento della Commissione Ue sulla produzione di munizioni, l’ho già detto ma lo voglio ripetere: il sostegno non è in discussione”, ma “la facoltà di poter accedere all’utilizzo di queste risorse per questo, per quanto riguarda questo governo non è in alcun modo all’ordine del giorno”. Lo puntualizza il ministro Raffaele Fitto, rispondendo a un’interrogazione del Pd, in Aula al Senato, sull’utilizzo di risorse di pertinenza del Pnrr per la produzione di munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all’Ucraina.