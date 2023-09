Settembre 2, 2023

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Sì, i 35 miliardi della terza e quarta del Pnrr arriveranno entro fine, grazie al fatto che abbiamo modificato 47 obiettivi in tutto e abbiamo anche spostato un obiettivo dalla terza alla quarta rata. Noi però ci stiamo occupando a tutte le dieci rate, ragioniamo fino a giugno del 2026”. Lo dice Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, ospite del meeting di Ecr, in corso a Scilla in Calabria.