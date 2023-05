Pnrr: Fitto, ‘massimo rispetto governo verso Conte Conti’ (2)

Maggio 31, 2023

(Adnkronos) – Dunque Fitto entra nel merito dell’emendamento del governo che sottrae ai magistrati contabili il controllo sul Pnrr. “Il controllo concomitante – ha infatti puntualizzato il ministro – è stato previsto da una legge del 2009, poi per anni la Corte non ha fatto nulla e solo a novembre 2021 è uscita una delibera che organizza il controllo concomitante istituendo uno specifico ‘collegio’. Questa stessa delibera fa riferimento ad una legge precedente il Pnrr e nessun riferimento al decreto 77 sulla governance del Piano, che ha previsto i controlli della Corte dei Conti in interazione con la Corte dei Conti europea. Quindi non comprendo le accuse che leggo di attacco ai giudici e mi chiedo: ‘perché il controllo concomitante non si è attivato subito? Perché si fa riferimento ad una legge precedente il Pnrr per attuarlo sui progetti del Piano?'”.