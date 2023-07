Pnrr: Fitto, ‘nessun paese ha chiesto quarta rata, di quale ritardo parla opposizione?

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “In questo momento non c’è nessun Paese che abbia ancora chiesto la quarta rata. Le opposizioni parlando di ritardi, ma il concetto di ritardo mi sembra opinabile, di quale ritardo si parla? Non riesco a comprendere a cosa ci si riferisca. Noi ci stiamo muovendo su situazioni precedenti, mi farebbe piacere ascoltare qualche argomento specifico sul ritardo e se c’è un ritardo, ma credo che questo sia un esercizio non utile al Paese”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto, al termine della cabina di regia sul Pnrr convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.