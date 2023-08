Pnrr: Fitto, ‘nessun regalo governo a partecipate’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Non c’è stato nessun regalo alle partecipate da parte del governo, ha puntualizzato – a proposito del RePowerEu – il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando alla Camera agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr. Fitto ha ricordato che “solo 3 miliardi di euro sono previsti per questo tipo di investimenti, il resto è previsto per investimenti e incentivi a famiglie e imprese”.