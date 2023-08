Pnrr: Fitto, ‘risorse possono diventare misura straordinaria per Emilia Romagna’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Le risorse del Pnrr possono diventare una misura straordinaria -avendo una struttura commissariale- per la Romagna, per dare una risposta immediata” al post l’alluvione. “Questo è uno dei lavori che stiamo portando avanti nel confronto con la Commissione europea”, un tema al centro del confronto “tra Meloni e Von der Leyen” durante la visita della presidente nelle zone alluvionate, “e su questo si sta lavorando”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo a uno degli appuntamenti de ‘Gli incontri del principe’.