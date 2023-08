Pnrr: Fitto, ‘sarebbe errore fare centometristi, governo corre maratona’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Sono in modalità zen. Considero un errore per un maratoneta correre i 100 metri, e il governo sul Pnrr deve correre una maratona, il traguardo è al giugno 2026. Sarebbe un errore fare i centometristi”. Conte sul Pnrr ha fatto i 100 metri? “Questo io non lo dico, lo dici tu”, e anche Draghi “ha fatto quel che ha potuto, ognuno ha fatto il possibile”. “Il tema è così complesso e importante che non merita polemiche”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo a uno degli appuntamenti de ‘Gli incontri del principe’.