Pnrr: Fitto vede task force Ue, focus su quarta rata e revisione piano

Ottobre 26, 2023

Bruxelles, 26 ott. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, nel corso della sua missione oggi a Bruxelles per accompagnare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Consiglio europeo, ha avuto un incontro con la Task Force Pnrr della Commissione europea. L’incontro ha rappresentato un’occasione per proseguire il positivo dialogo in atto tra governo e Commissione sul Pnrr italiano, con particolare focus sulla quarta rata e sulla revisione del Piano. “L’incontro di oggi è stato molto costruttivo, stiamo lavorando in un clima di grande collaborazione. Il lavoro prosegue molto positivamente”, ha commentato Fitto.