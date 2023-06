Pnrr: Fitto,’attività Corte Conti in dl 77, nessuna volontà di intervenire’**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Il controllo concomitante “è rimasto inattuato per oltre un decennio” e “non nasce per il Pnrr. Nonostante questo, il governo vuole attuare una politica di coordinamento” con la magistratura contabile. “L’attività della Corte sul Pnrr è disciplinata dal decreto 77, e non c’è”, da parte del governo, “nessuna volontà di intervenire su questo”. Lo puntualizza il ministro Raffaele Fitto, rispondendo al question time al Senato.

Sull’altra questioni legata alla Corte dei Conti, il cosiddetto scudo erariale, “è stato introdotto dal governo Conte 2, per agevolare la ripresa economica post Covid, e prorogata dal governo Draghi. L’emendamento governativo” al dl Pa “si limita a prorogare dunque quanto deciso dal governo Conte e prorogato da Draghi. Si limita a prorogare al pari dei precedenti”, in via “transitoria e in attesa” che si giunga a un intervento strutturato.