Pnrr: Fontana, ‘strumento cruciale per ammodernamento Paese’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta uno strumento cruciale nel percorso di ripresa economica e sociale dopo l’impatto devastante prodotto dalla pandemia da Covid-19, un’opportunità preziosa per avviare quel processo di ammodernamento del Paese da tempo atteso e superare così le problematiche strutturali che lo affliggono. È un’occasione irripetibile anche per gli Enti locali, il cui ruolo nella realizzazione di una pluralità di interventi compresi nel piano è fondamentale per superare i divari territoriali che ostacolano sviluppo e crescita”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto in occasione del convegno a Montecitorio ‘Pnrr opportunità per l’Italia e gli Enti locali. Ambiente, infrastrutture, istruzione e giustizia”.