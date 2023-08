Pnrr: Fossi (Pd), ‘Fitto conferma tagli alla Toscana, ma la destra applaude’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Circa 600 milioni di euro già stanziati dal Pnrr verranno tagliati ai comuni della Toscana ma il ministro Fitto non ha spiegato se, come e quando verranno reintegrati. Migliaia di progetti verranno quindi cancellati, nonostante siano già pronti e cantierabili. Nei giorni scorsi Anci Toscana ha lanciato l’allarme sui tagli: ci aspettavamo quindi dal governo rassicurazioni sulla disponibilità di risorse che incidono sul futuro dei nostri territori. Non solo non abbiamo avuto alcuna risposta chiara, ma questa destra vorrebbe addirittura rivendicare come un successo un fallimento epocale”. Lo dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario del Partito democratico della Toscana.