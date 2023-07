Pnrr: Foti (Fdi), ‘disattese previsioni profeti di sventura’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “I profeti di sventura hanno fatto poca strada, visto che avevano previsto la caduta del governo dopo 20 giorni dall’insediamento, un’economia impazzita, il calo della borsa del 50% e lo spread in salita. Nessuna di queste divinazioni si è avverata e non si verificheranno nemmeno le previsioni sul Pnrr”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione Sky Start. “Sicuramente la situazione è più complessa vista la necessità di rapportarsi con l’Europa – ha continuato il deputato -. Inoltre, molti dei progetti presentati, spesso e volentieri, erano definitivi ma non esecutivi e, nella fase odierna, gli stessi richiedono maggiormente attenzione e ulteriori discussioni. Ma voglio chiarire che per gli asili il 91,4% delle risorse è stata assegnata. Se qualcuno ha altri dati li porti”.

Foti si è poi concentrato sulla terza rata del Piano, per cui “il problema è solo quello di definire alcuni meccanismi, laddove la progettualità italiana è considerata buona ma in questa fase sono richiesti maggiori accorgimenti”. “In Italia – ha spiegato il capogruppo di Fdi -, ad esempio, abbiamo 10mila stazioni appaltanti e una parte significativa dei progetti era destinata ai comuni, molti dei quali, essendo di piccole dimensioni, non hanno le strutture e non riescono a far fronte a queste richieste”.

“E’ bene ricordare che per il Pnrr sono richiesti subito 20mila tecnici e personale specializzato e a regime 80mila persone. Non è una mobilitazione facile da realizzare. E’ bene ricordare poi che l’Italia è l’unica nazione europea che ha chiesto la quarta rata del Pnrr. Vi sono 9 Paesi che non hanno chiesto nemmeno la prima rata, 11 ne hanno chiesta solo una. Noi siamo gli unici, con Grecia e Spagna, che abbiamo chiesto la terza e siamo pronti per la quarta rata”, ha concluso Foti.