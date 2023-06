Pnrr: Foti, ‘opposizioni oggi assenti, ci saranno domani per fare confusione’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Le opposizioni che ci accusano di sopprimere i controlli dei giudici contabili in nome della velocità, non si sono presentate oggi che si doveva discutere. Ci saranno sicuramente domani, invece, visto che ci sarà da fare confusione. Per quanto riguarda gli emendamenti sulla Corte dei Conti, una prima parte riguarda una proroga che è norma, adottata dal governo Conte 2 e successivamente riproposta dal governo Draghi. Per quanto riguarda invece l’abolizione del controllo concomitante, è una norma che esiste da 11 anni e non è mai stata attuata”. Lo ha dichiarato al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.