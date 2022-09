Pnrr: Franco, ‘impensabile riscriverlo, significherebbe bloccarlo’

Settembre 3, 2022

Cernobbio(Como), 3 set. (Adnkronos) – “Continuare la realizzazione del Pnrr, credo sia fondamentale; il piano andrà, strada facendo, rivisto e perfezionato e migliorato, ma non credo sia pensabile provare a riscriverlo. Questo sarebbe solo un modo per bloccarne integralmente la realizzazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio.

Rispetto all’attuazione del Pnrr, spiega il ministro, “vi sono delle difficoltà attuative e sono tante. Innanzitutto, ed è la cosa più importante, il cambiamento che viene richiesto alla nostra Pubblica amministrazione, alla quale viene chiesto di essere in grado di progettare, monitorare e valutare e lavorare su risultati anziché solo sulla regolarità amministrativa”. Un’altra difficoltà “che abbiamo già provato ad affrontare con uno dei decreti, è quella rappresentata dal fatto che i costi di produzione delle opere stanno salendo e quindi dovremmo trovare delle modalità di finanziamento per consentire la realizzazione di tutte le opere”. E dunque, “fermo restando che ogni problema specifico andrà risolto e discusso con la Commissione, il messaggio fondamentale è che il piano sia attuato pienamente nei prossimi anni”.