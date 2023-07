Pnrr: Fratoianni, ‘ennesimo pasticcio governo su pelle studenti universitari’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “L’ennesimo pasticcio sul Pnrr, nella rinegoziazione l’Italia perde altri soldi e a farne le spese sono gli studentati, le residenze per gli universitari necessarie e urgenti per quei giovani che non ce la fanno più ad andare avanti, mentre studiano”. Lo afferma ai microfoni del Tg1 Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Insomma – aggiunge il leader di SI – abbiamo una destra al governo buona a fare tanta propaganda ma poi pessima sulle cose concrete”.