Pnrr: Fratoianni, ‘governo rinvia su tutto, spesa pubblica sia orientata a sostenibilità’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “L’atteggiamento di questo governo e di questa maggioranza quando è di fronte ai problemi è tendere al rinvio. Peraltro la politica del rinvio di questa destra l’abbiamo visto su tutti i dossier più importanti ed impegnativi: dal motore elettrico alla direttiva Ue sulle case green. Tutte le volte che si può rinviare qualcosa questa maggioranza rinvia, perché è una maggioranza divisa e che non dà alcuna risposta al Paese”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a Montecitorio.

“Abbiamo chiesto in più occasioni – prosegue il leader di Si – che ci venissero detti quali sono i problemi e le difficoltà, continuano a dire che ci sono che progetti che non si possono realizzare, e sono progetti che gran parte delle forze di governo hanno approvato in passato. Ci dicano quali sono i problemi, si discuta nel merito invece di lanciare messaggi al Paese per dire che forse non spenderemo i soldi, che invece sono necessari per cambiare in meglio l’Italia. Hanno il dovere di dire la verità al Paese, quali sono i progetti che non riescono a fare, quali sono i progetti che non riescono a concludere”.

“Se c’è da cambiare qualcosa, lo si faccia con celerità e si orientino le risorse a vincoli che riguardano la transizione ecologica e la sostenibilità sociale, anche perché è su questo che andrà e va orientata la spesa pubblica nei prossimi anni”, conclude Fratoianni.