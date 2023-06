Pnrr: Freni, ‘operazione trasparenza sui progetti, da Lega massimo impegno’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “La revisione del Pnrr poggia su un’operazione trasparenza che è necessaria per reindirizzare gli investimenti del Piano di ripresa e resilienza verso un utilizzo più funzionale ed efficiente, capace di garantire al meglio la crescita e lo sviluppo del Paese. La Lega, attraverso l’azione responsabile e fattiva dei suoi ministri, sta portando avanti un lavoro di analisi puntuale, per individuare gli elementi di debolezza che sono maturati in corso d’opera, soprattutto a causa dell’aumento dei costi delle materie prime”. Così il sottosegretario al Mef Federico Freni.

“Un lavoro – sottolinea – che è stato reso evidente all’interno della relazione semestrale del Governo sull’attuazione del Piano e che ha come obiettivo quello di mettere in campo soluzioni tempestive per tutelare tutti gli investimenti, con l’eventualità, qualora fosse necessario, di riallocare le risorse in progetti alternativi già individuati. Nessuno stravolgimento, solo una verifica seria e responsabile. Il Pnrr è un’occasione che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo sciupare”.