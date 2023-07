Pnrr: Furfaro a Foti, ‘un successo? Gozzovigliate in buvette senza vedere Paese che soffre’

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “630mila famiglie su una strada a rischio sfratto perché hanno definanziato il fondo affitti, 400mila famiglie senza nessun aiuto perché hanno abolito il reddito di cittadinanza e ristretto la platea di accessi agli strumenti contro la povertà, oltre tre milioni di lavoratori poveri umiliati dall’opposizione al salario minimo, sei milioni di persone che non si curano perché non hanno messo un euro sulle lunghe liste d’attesa e sulla sanità pubblica. E sul Pnrr, altro disastro: 5 mesi di ritardo che pesano sull’attuazione, mezzo miliardo ottenuto in meno che significa meno soldi e investimenti per l’Italia”. Così Marco Furfaro, responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria del Pd.

“Questo è il ‘grande successo’ del governo Meloni di cui straparla Foti, il capogruppo di fratelli d’Italia alla camera. Se vuole, ci alziamo tutti in piedi a battere le mani per questa classe dirigente insulsa che non si accorge che milioni di italiani soffrono in povertà mentre loro gozzovigliano alla buvette. Ipocriti che giocano con la propaganda mentre un Paese soffre”.