Pnrr: Furfaro (Pd), ‘imbarazzanti parlamentari pistoiesi e sindaco, non sono scendiletto Meloni’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “In base ai dati raccolti dalla fondazione Openpolis siamo di fronte a una situazione surreale. Pistoia è la provincia a perdere, in termini percentuali, il numero più alto di risorse con il definanziamento del Pnrr. Sugli oltre 83 milioni assegnati, a ora ne mancherebbero all’appello oltre 56 milioni: il 67,7%. sono interventi previsti per scuole, sanità, viabilità e riqualificazione del territorio su cui la nostra regione punta da sempre. Un disastro annunciato e il governo Meloni continua a far finta di nulla senza dare risposte ai cittadine e alle cittadine”. Lo afferma Marco Furfaro, deputato toscano e membro della segreteria nazionale del Partito democratico.

“L’opportunità del Pnrr – spiega – rappresenta per il nostro territorio una boccata d’ossigeno e vedere sfumare risorse in questo modo è davvero inaccettabile e dimostra tutta l’incapacità e la sciatteria di questa destra”. “Imbarazzanti i parlamentari pistoiesi e il sindaco Tomasi, sono stati eletti per fare gli interessi dei cittadini della nostra provincia, non gli scendiletto di Giorgia Meloni. Abbiano il coraggio di alzare la testa e la voce, pensino un po’ meno a occupare posti di potere e alla vita della gente. Perché a rimetterci saranno i cittadini, non chi è seduto su comode poltrone di potere e rimane in silenzio davanti ai soprusi fatti alla nostra comunità”, conclude Furfaro.