Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Oltre 16 miliardi di progetti Pnrr rinviati e accantonati, progetti a favore delle periferie urbane, della sanità territoriale, degli interventi per il dissesto idrogeologico dei territori . Questa mattina il Pd ligure si è immediatamente riunito per programmare interventi e azioni per contenere i disastri del governo nazionale e locale: bravo Davide Natale, segretario regionale, sei partito con il piede giusto!”. Lo dice la senatrice del Pd Annamaria Furlan.