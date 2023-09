Pnrr: Gardini (Fdi), ‘bravo Fitto, erogazione terza rata smentisce gufi anti-italiani’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Questo governo si è insediato ereditando un Pnrr scritto male da un esecutivo, quello di Conte, privo di visione e indirizzo politico. Per questo, negli ultimi 12 mesi, abbiamo lavorato duramente per rispettare ogni singola scadenza e dare all’Italia le risorse previste. Chi faceva il tifo per il fallimento dell’operazione conclusasi oggi, non solo è stato deluso, ma ha dimostrato un profondo spirito anti-italiano. Va dato merito al ministro Fitto per essere riuscito a portare a termine un grande lavoro di sintesi che ha smentito tutta la sinistra, la stessa che pensa che – pur di rilanciarsi – vorrebbe vedere la nostra Nazione cadere in rovina”. Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputata e vice capogruppo di Fratelli d’Italia.