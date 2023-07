Pnrr: Gasparri, ‘governo centrodestra ha posto riparo a errori delle sinistre’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Sono stati in passato dei somari nel preparare le proposte per il Pnrr, ma il governo di centrodestra ha posto riparo agli errori delle sinistre, presentando alle autorità europee correzioni che sono state recepite e che hanno consentito l’invio dei fondi della terza rata ai quali seguiranno anche quelli della quarta rata, che arriveranno alla luce delle modifiche proposte dal governo italiano e condivise da Bruxelles. Le sinistre hanno fallito anche nel loro ruolo di iettatori. Si auguravano che i soldi della terza e della quarta rata non sarebbero arrivati in Italia. E invece stanno arrivano e arriveranno. Avevano fatto errori loro prima e , purtroppo, anche il governo Draghi, nella preparazione delle proposte del Pnrr”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama.

“Conte fu addirittura costretto a uscire di scena per il fallimento clamoroso su questo versante. I grillini infatti non erano stati in grado di inviare un piano credibile alle autorità europee, e Conte, soprattutto per questo, si dovette dimettere. Trasformatisi da falliti in menagramo, hanno fallito anche in questa funzione, perché le cose vanno avanti e i soldi in Italia arriveranno. Tradire l’interesse nazionale è una brutta scelta, ma si sono rivelati inadeguati anche in questo nefasto ruolo. Incapaci di preparare progetti, si sono rivelati anche incapaci nella loro azione di sabotaggio. L’Italia va avanti e utilizzerà al meglio i fondi del Pnrr”, conclude Gasparri.