Pnrr: Gelmini, ‘assurdo restituire risorse, piano è opportunità’

Maggio 6, 2023

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “I soldi questa volta ci sono, eppure qualcuno dice essere troppi. Mi pare paradossale, sarebbe assurdo restituire le risorse. La sfida è invece andare oltre le beghe tra destra e sinistra, spendere bene le risorse nei tempi che l’Europa ci ha dato e dimostrare di essere un grande Paese. Servono investimenti, progetti e soprattutto riforme. Lavoriamo per un’Italia più moderna, efficiente, competitiva, dando un aiuto concreto a sindaci ed enti locali più in difficoltà. Ci sono delle criticità, ma non possiamo buttare la polvere sotto al tappeto, affrontiamole e andiamo avanti. L’approccio deve essere questo. Il Pnrr è un’opportunità straordinaria per il Paese. Non sprechiamola”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, nel corso di un evento elettorale a Treviso.