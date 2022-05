Pnrr: Giovannini, ‘gare devono partire con prezzi giusti’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – ”Le gare per il Pnrr devono partire con i prezzi giusti per evitare che vadano deserte. Per esempio per le opere ferroviarie non possiamo perdere tempo con la ripubblicazione dei bandi. Questo intervento è stato fatto nei giorni scorsi dopo aver valutato l’andamento economico complessivo nel Def ed è un intervento robusto e adeguato per far partire queste nuove gare”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un’intervista a Radio 24.

”Abbiamo introdotto un nuovo meccanismo che obbliga tutti i bandi a prevedere una clausola di revisione prezzi verso l’alto e verso il basso -spiega Giovannini-. La speranza è che con la fine della guerra in Ucraina e di alcune tensioni sulle catene logistiche internazionali, i prezzi possano tornare ad un livello più ragionevole”.