Pnrr: governo pone fiducia alla Camera su decreto legge**

15 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto alla Camera la fiducia sul decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento va convertito entro il primo maggio e deve essere esaminato dal Senato. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo dei lavori.